Во время ликвидации аварии водосточной системы в Тбилиси были обнаружены уникальные артефакты эллинистического периода.

Во время ликвидации аварии водосточной системы в Тбилиси были обнаружены уникальные артефакты эллинистического периода. Водопроводная вода размыла грунт в Глданском районе грузинской столицы, обнажив несколько глиняных кувшинов. Вызванные для консультации сотрудники Национального агентства охраны культурного наследия Грузии подтвердили уникальность находки и ее историческую ценность.Во время предварительных раскопок были обнаружены четыре могильника, керамическая посуда, украшения из металла. По предварительной оценке археологов, выявленные объекты культурного наследия относятся к эллинистическому периоду и датируются V—IV веками до нашей эры. Примерно в это время — в период царствования Вахтанга Горгасали — эти земли были заселены людьми. Позднее на этом месте был основан Тбилиси. Из-за плотной застройки раскопки в черте города практически не ведутся. Каждая новая находка носит, как правило, случайный характер.