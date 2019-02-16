Неизвестные вандалы исписали красной краской памятник на могиле немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса (1818-1883) на Хайгейтском кладбище Лондона.

Неизвестные вандалы исписали красной краской памятник на могиле немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса (1818-1883) на Хайгейтском кладбище Лондона.Как сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, факт вандализма обнаружил пресс-секретарь Британского музея Максвелл Блоуфилд, который в субботу, 16 февраля, пришел на могилу Маркса со своей матерью. Он отметил, что опечален случившимся, поскольку это место регулярно посещают туристы.По данным британской прессы, на памятнике вандалы сделали обидные надписи, касающиеся самого Маркса и его идей.Ранее в феврале была повреждена мраморная табличка на памятнике, где выбиты имя и годы жизни Маркса и похороненной здесь же его супруги Женни фон Вестфален (1814-1881). Как уточняет РИА Новости, этот инцидент произошел 4 февраля. Пока полиция вандалов не нашла.Современный памятник Марксу на Хайгейтском кладбище был установлен в 1956 году на средства британской Коммунистической партии.