Советских воинов в Афганистане уже давно заменили солдаты и офицеры НАТО, но до мира в этой очень бедной, но стратегически важно расположенной стране еще очень далеко.

Советских воинов в Афганистане уже давно заменили солдаты и офицеры НАТО, но до мира в этой очень бедной, но стратегически важно расположенной стране еще очень далеко. Если и решать афганскую проблему, то вместе. Однако в Североатлантическом альянсе все совместные с Россией программы по Афганистану свернули. Тем не менее и без России никуда. В итоге и по этому, и по другим вопросам к нынешней ежегодной конференции по международной безопасности в Мюнхене ситуация примерно такая: Россия и Европа говорят друг с другом. Но говорят каждый о своем. В Мюнхене выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Самый горячий день в Мюнхене начала хозяйка конференции Меркель. "Северный поток-2" важен для Германии, но в украинском конфликте канцлер на стороне Порошенко. Вице-президент США Майк Пенс речь, вероятно, слушал — тут же призвал партнеров занять твердую позицию по новому российскому газопроводу. Лавров удивил — призвал европейцев объединяться."Вполне уместно, даже своевременно обратиться к идее построения общеевропейского дома, как бы странно в нынешней ситуации это ни звучало. Европейские партнеры только выиграют, если будут подключаться к этой работе. Выстраивание общего пространства от Лиссабона до Владивостока на деле, а не на словах повысит конкурентоспособность всех его участников, особенно в свете усиливающегося эгоизма на мировых рынках, попыток навязать всем и повсюду правила игры в обход норм ООН и Всемирной торговой организации. Насколько Евросоюзу позволят это сделать, — это другой вопрос", — отметил глава российского МИД.Предложение выглядело экстравагантным, учитывая что накануне все еще член ЕС британец Гэвин Вильямсон половину своей речи посвятил российской угрозе. Лавров молодому министру обороны Королевства прямо отвечать не стал. "Если слушать таких людей, как "министр войны", простите, министр обороны Великобритании", — сказал Сергей Лавров.- То, что вы назвали министра обороны Великобритании "министром войны", — это был сигнал?- Это оговорка по Фрейду. У них же был "министр войны" раньше, — подчеркнул глава российского МИД.Намеков — скрытых и явных — было еще много. Пекин отправил в Вашингтон сигнал, что в новых соглашениях с США о ракетах участвовать не планирует. "Наш ядерный арсенал создан для защиты. Китай против интернационализации ДРСМД для Азиатско-Тихоокеанского региона", — заявил представитель КНР.Опасность разрушения Трампом ДРСМД — Договора о ракетах средней и меньшей дальности — мир осознает. Порог применения ядерного оружия снижен до минимального.- Скажите, пожалуйста, есть ли еще окно возможностей для достижения договора по ДРСМД?- Окно, форточка — разные могут быть варианты. Но это не от нас зависит. Еще в октябре нам американские официальные лица сказали: то, что президент Трамп объявил о нашем выходе из этого договора, — это совсем не приглашение к диалогу, это окончательное решение, — пояснил Сергей Лавров.Оптимизма нет и у американцев.- Как вы думаете отмена ДРСМД — это новая холодная война?- Нет, это не новая холодная война. Я называю это "горячий мир", — отметил бывший посол СШ в России Майкл Макфол. — Я думаю, что это большая ошибка.- Кто ее допустил?- Обе стороны.- Есть какие-то возможности решить эту проблему? Сейчас или через месяц?- Нет, я не оптимистичен, потому что администрация Трампа хочет выйти из договора не из-за отношений с Россией, а из-за отношений с Китаем . Они хотят построить это оружие.Но все это, вероятно, не помешает Вашингтону запустить новый санкционный пакет против России, уже прозванный "санкциями из ада". О деталях ограничений один из авторов закона — Линдси Грэм — и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорить не хотят.Санкциям очень рада украинская делегация. Порошенко заявил, что обсудил с Меркель "азовский" санкционный пакет — за украинскую же провокацию в Керченском проливе. С трибуны Порошенко обещал доказать, что Россия вмешивается в украинские выборы. Но отвечать на наши вопросы о вмешательстве снова отказался, причем охрана президента и кандидата вела себя совсем не по-европейски.В итоге все свои позиции обозначили. Говорить давали. Не нашлось места на этом форуме разве что Юлии Тимошенко. Свои официальные встречи кандидат в президенты, судя по Twitter, министра иностранных дел Литвы проводила в кафе.