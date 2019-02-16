Украинский президент Петр Порошенко, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ до извинений перед его страной. По его словам, российским телеканалам он интервью не дает, пока они не извинятся перед Украиной.

Украинский президент Петр Порошенко, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ до извинений перед его страной. По его словам, российским телеканалам он интервью не дает, пока они не извинятся перед Украиной.Свое заявление Порошенко сделал в ответ на попытку журналистов телеканала "Россия 1" задать ему вопрос. Охранник украинского президента при этом начал отталкивать корреспондента, одновременно удерживая его руку с микрофоном. Фотографию Порошенко и его охраны опубликовал в "Инстаграме" корреспондент ВГТРК Евгений Попов.Посмотреть эту публикацию в InstagramПриятные встречи (на самом деле нет) на полях мюнхенской конференции. В 20.00 всё покажем в «Вестях».Публикация от Евгений Попов (@popovrtr) 16 Фев 2019 в 2:12 PSTПо сообщению телеканала "112 Украина", в Мюнхене Порошенко уже успел встретиться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.