Сто лет назад в Москве были основаны курсы по экспорту революции - 3-й, Коммунистический Интернационал, Коминтерн.

Один из тех материалов, которые "Вести в субботу" делают к нынешним 100-летиям: например, серия к 100-летию интервенции или расстрела царской семьи. Нынешний мы готовили много недель и даже месяцев. К нему неожиданно появился актуальный эпиграф.Речь — о нашумевшем материале репортеров Russia Today об изнанке семинара, который на американские деньги прошел для молодых ребят из СНГ, в том числе из России, кто под впечатлением от "цветных революций" считает себя, как им кажется, низвергателями авторитарных режимов.Семинар прошел в Ереване, где еще совсем свежи воспоминания о массовых уличных манифестациях. Организатор — Пражский гражданский центр, который официально получает деньги из США на борьбу с тем, что на там называют "российским влиянием". 150 юношей и девушек из России, Казахстана, Киргизии и других стран слушали рассказы о современных методах распространении протеста, чтобы "накапливать негодование зверят". Один из главных посылов: "Борьба с властью должна быть модной".Если в материале RT все верно, то это как-то не про демократию. И интересно, что бы сказали в Вашингтоне, если бы на деньги Москвы такой семинар прошел бы где-нибудь в Мексике — для юношей и девушек из, например, Нью-Йорка или Калифорнии? Помните фразу немецкого философа Гегеля, что "история повторяется дважды: первый раз — в виде трагедии, второй — в виде фарса"? Как известно, обессмертил эту фразу Карл Маркс, а100 лет назад те, кто исповедовал его учение, как раз первыми и выдвинули идею "экспорта революции".Сто лет назад в Москве были основаны "курсы" по "экспорту революции" — 3-й, Коммунистический Интернационал, Коминтерн. Лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" был написан на многих языках — от русского и английского до французского и армянского — но главными инициаторами создания глобальной Коммунистической партии для подготовки мировой революции были, конечно, российские большевики и немецкая коммунистическая группа "Спартак". Шутка тех дней: "Будем на английском языке учить немцев, как сделать у себя русскую революцию".Где жили тогдашние революционеры? Сегодня москвичи уже перестали понимать, какая гостиничная сеть, может быть, когда-нибудь завершит, кажется, уже вечную реконструкцию отеля на улице Тверская, который люди моего поколения помнят как гостиницу "Центральная". Сразу после революции эта гостиница, построенная купцами Филипповыми, была переименована в "Люкс" и превратилась, по сути, в общежитие того самого Коминтерна.Если реконструкция когда-нибудь закончится, то в лобби нового отеля можно разместить шикарную галерею именитых постояльцев. Из азиатов — первый президент независимого Вьетнама Хо Ши Мин и первый глава Госсовета народного Китая Чжоу Энлай. Из европейцев-южан — первый послевоенные премьер-министр Болгарии Георгий Димитров и вице-премьер Италии Пальмиро Тольятти. А из тех самых немцев — да хотя бы первый президент ГДР Вильгельм Пик и многолетний председатель Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт. Но тогда они жили в этой гостинице еще как ученики Коминтерна. Кстати, нынешним курсам по подготовке низвергателей о таком массовом трудоустройстве своих выпускников на высшие госдолжности еще мечтать и мечтать.Поймите нас правильно, мы ни в коем случае не идеализируем Коминтерн. Напротив, первыми скажем, что, идеализируя строй в далекой России, коминтерновцы потом первыми попали в жернова сталинских репрессий. А те, кто выжил и пришел к власти в своих странах, породили такие режимы, от которых люди мечтали побыстрее убежать: достаточно вспомнить одну только приснопамятную Берлинскую стену".К 100-летию Коминтерна телеканал "Россия 1" выступил соорганизатором конференции, которая была посвящена тому, какую роль Коминтерн сыграл в борьбе с фашизмом. Прошла конференция при участии ведущих исследователей из Англии, Франции, а также Москвы и Петербурга в Башкирии, куда Коминтерн и его спецшколы были эвакуированы с началом Великой Отечественной войны. То, что мы открыли, — удивительно само по себе. Но теперь, конечно, невольно и сравниваешь, что двигало "экспортерами революции" тогда и сейчас.Сегодняшняя Уфа вновь взялась за благоустройство — в столице Башкортостана идут большие работы по установке нарядной подсветки. Но нас из всех памятников и памятных мест интересует Башкирский государственный театр оперы и балета.Оркестр готов, и вроде все нашли свои места. Дают балет "Журавлиная песнь". Этот спектакль был поставлен как раз в Великую Отечественную. Руководство Коминтерна его видело, но себя старалось не показывать.По любезному приглашению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова мы сидим в правительственной ложе театра. И вот что удивительно: руководство Коминтерна этой ложей не пользовалось, несмотря на статус. Почему?Руководство Коминтерна — Димитров, Пальмиро Тольятти, Морис Торез – сидело в другой ложе. Зал его не видел. Вот такая была степень секретности после эвакуации сюда исполкома Коминтерна.В ложу Коминтерна теперь мы посадили историков из Англии, Франции, Москвы, Петербурга, которым на конференции к 100-летию Коминтерна, была представлена немецкая аэрофотосъемка — не только кого, но и что искали тогда немцы в Уфе. Реконструкция наших уфимских коллег."В 1941 году радио Коминтерна было эвакуировано в наш город. Чтобы скорее запустить радио и помочь фронту, все жители Уфы вышли рыть траншею. Большинство мужчин были на фронте. Женщины и старики долбили мерзлую землю для многокилометровой траншеи. Кабель прокладывали от радиостанции до антенны, находившейся далеко за городом. Люди совершили подвиг. Буквально за один день работа была выполнена, и голос Коминтерна зазвучал про всей Европе: "Говорит Москва! От Советского информбюро!" – рассказывается ролике-реконструкции.Те антенны за ненадобностью снесли уже только в этом веке. Снесли с трудом — крепко все было построено за считаные недели в 1941-1942 годах. Но почему же немцы, обнаружив это радиополе в Уфе, так и не добрались до радиостанции? Не нашли!Этот люк не просто "нулевой километр" Башкортостана. Только теперь можно сказать: под землей — тот самый кабель. А шел он к радиополю от Уфимского почтамта. Сверхсекретную радиорубку спрятали на пятом этаже.В том помещении, где была радиорубка, усаживаем за микрофон сегодняшних иностранных гостей Уфы — историков из Англии и Франции. Тогда главным, конечно, было вещание на немецком.Гостиница "Башкирия" и балкон того самого номера, где в Уфе жил Георгий Димитров, который, тем не менее, отсюда периодически исчезал. Куда? Сегодня туда можно доехать за полтора часа. В войну было 10 часов на пароходе по реке Белая.Коминтеровцы были в верхней части села Кушнаренково. Когда мы приехали сюда, здесь было минус 25. Это 55-й градус северной широты. Известно, что по этой тропинке, в том числе в такую погоду, любил ходить генеральный секретарь исполкома Коминтерна Георгий Димитров. Знаете, почему? Потому что Димитров был болгарином, а здесь — самый северный в мире виноградник, который напоминал ему о далекой Родине.Здесь до сих пор — его телефон. В селе Кушнаренково был тогда самый секретный объект Коминтерна. Где точно? Во вчерашнем плодово-овощном техникуме расположилась спецшкола. Чему учили? Радиоделу, взрывному делу, потом джиу-джитсу.К сожалению, от главного каменного корпуса той спецшколы сегодня остались одни руины: в пореформенные времена здесь случился пожар, кровля и перекрытия обвалились. А в войну эта спецшкола работала в интересах Коминтерна и советской разведки.Состав преподавателей — поразительный. Начальник школы — будущий министр культуры Болгарии Рубен Аврамов Леви. Начальник австрийского потока — будущий глава МВД Австрии Франц Хоннер. Немецкого — будущий министр образования ГДР Пауль Вендель. Судетского — будущий посол ГДР в СССР Рудольф Деллинг. Польского — будущий зампредсовмина ПНР Яков Берман.Свое деревянное общежитие они называли, как московское, "Люксом". Вместе с историками осторожно, но все-таки заходим внутрь и сгоревшего каменного корпуса. Но на нас сразу начинает что-то сыпаться.А ведь здесь учились — лучшие из лучших. Самый знаменитый выпускник. Не во всяком сельхозтехникуме найдешь фотографию руководителя разведки ГДР. Легендарный Маркус Вольф. Он приезжал в Башкирию в 2004-м."Готовились, конечно, к концу гитлеровского режима. Этого я ожидал, а все, что потом будет, трудно было предугадать. Мы готовились к участию в борьбе против гитлеровского фашизма внутри стран, думали нас забрасывать в страну", — вспоминал Вольф.Среди выпускников спецшколы в Кушнаренково и Франсин Фромон. В 1942 году она стала первой радисткой-парашютисткой, сброшенной во Францию в рамках англо-советской разведывательно-диверсионной операции "Ледоруб". Расстреляна в 1944-м.Из других выживших в войну выпускников — знаменитый игрок олимпийской сборной СССР по футболу "совиспанец" Агустин Гомес. Когда он "пропадал" из чемпионата СССР, он выполнял особые задания советской разведки в Латинской Америке и родной Испании.Долорес Ибауррури — лидер испанской Компартии. Сына сама отправила на фронт. Погиб под Сталинградом. Герой Советского Союза. Это вообще самое поразительное. Ведь что мы знаем о Коминтерне обычно? Коминтерн был штабом мировой революции. Это была мировая коммунистическая партия, которая готовила мировую революцию.Но когда началась война, руководство Коминтерна никак не воспользовалось своим положением, чтобы выторговать какие-то привилегии себе и своим близким. Дети, братья, зятья — все отправились на фронт или в тыл к врагу. Из привилегий — те, что были в Кушнаренково для всех."Было ли это какой-то формой фанатизма? Не могу сказать. Но эти люди, которые вошли в политику в 20-х годах прошлого века, обладали мечтой, которой для них была русская революция. Особенно французы, потому что мы кое-что смыслим в революциях. Наши революции не сработали. Вот почему Октябрьская революция, пусть даже это был переворот, доказывала им: русские правы", — отметил историк Гийом Буржуа."Наш французский друг говорил о своих соотечественниках. Но среди тех, кто приехал сюда, были люди и других национальностей. И всем им в Европе грозили преследования и даже смерть со стороны ультраправых, фашиствующих элементов", — сказал историк Бернард О'Коннор.- И об этом в нынешней Европе мало кто помнит.- Именно так.Спастись от преследований они, коммунисты, могли только в СССР. И они же положили свои жизни на алтарь Победы, какими бы иной раз мы, сегодняшние, не считали наивными (а многие даже вредными) их идеологические предпочтения. Много таких среди тех, кто бурчит сегодня?- Те, кто учился здесь, это были советские идеологические диверсанты или борцы с нацизмом?- Конечно, борцы с нацизмом. Это были героические люди. Почти все они погибли. Они безвестными засылались в европейские страны, подпольно, нелегально работали и погибали, — отметили историки.Героические, но пережившие всякое. Маркус Вульф после объединения Германии сидел.И ведь все это начиналось в далеком башкирском селе. В 1943 году после расформирования Коминтерна эта школа была перебазирована под Киев.История — удивительная штука. Например, в советские годы об этом больше молчали, но именно здесь, в Кушнаренкове, в имении Топорниных, до революции работала гувернанткой тетя Ленина.