Ольга Бузова взбесилась после того, как известный авиаперевозчик не смог вовремя доставить ее багаж. Звезда разразилась гневной отповедью в сторону организации. Однако чуть позже от своих претензий отказалась.

Ольга Бузова взбесиласьпосле того, как известный авиаперевозчик не смог вовремя доставить ее багаж.Звезда разразилась гневной отповедью в сторону организации. Однако чуть позже отсвоих претензий отказалась.Накануне певица выступалав Сыктывкаре. За несколько часов до начала концерта знаменитость опубликовала вличном Instagram видеозапись, на которой распекает "Аэрофлот".Поющая телеведущаяжаловалась, что из-за безалаберности перевозчика ее выступление под угрозойсрыва. Не прилетел мерч, который она должна презентовать фанатам, также вМоскве осталась вся аппаратура необходимая для шоу."Даже не попросилипрощения! Позор! Как мне теперь выступать?! Вчера я хвалила "Аэрофлот", асегодня в авиакомпании мне заявляют, что просто не поместятся чемоданы", -скандалила артистка.Также Бузова отмечала,что перевозчик просит за билет огромные деньги: бизнес-класс до Сыктывкарастоит 40 тысяч, а эконом 10. Также теледива добавила, что только один еемикрофон стоит два миллиона рублей. Об этом сообщает vokrug.tv.Судя по всему, конфликтудалось урегулировать. Концерт Ольги состоялся. В Сети она неустанно благодаритпоклонников за прекрасный прием.Меж тем, свои претензии к"Аэрофлоту", который, к слову, на днях подарил ей платиновую карту, Бузова подшумок удалила. Наверное, артистка поняла, что вляпалась в историю, и отказалась отсвоих слов, испугавшись мести перевозчика, мало ли, а то придется летать на самолетах менее статусных компаний.