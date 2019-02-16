Ольга Бузова взбесилась
после того, как известный авиаперевозчик не смог вовремя доставить ее багаж.
Звезда разразилась гневной отповедью в сторону организации. Однако чуть позже от
своих претензий отказалась.
Ольга Бузова взбесилась
после того, как известный авиаперевозчик не смог вовремя доставить ее багаж.
Звезда разразилась гневной отповедью в сторону организации. Однако чуть позже от
своих претензий отказалась.
Накануне певица выступала
в Сыктывкаре. За несколько часов до начала концерта знаменитость опубликовала в
личном Instagram видеозапись, на которой распекает "Аэрофлот".
Поющая телеведущая
жаловалась, что из-за безалаберности перевозчика ее выступление под угрозой
срыва. Не прилетел мерч, который она должна презентовать фанатам, также в
Москве осталась вся аппаратура необходимая для шоу.
"Даже не попросили
прощения! Позор! Как мне теперь выступать?! Вчера я хвалила "Аэрофлот", а
сегодня в авиакомпании мне заявляют, что просто не поместятся чемоданы", -
скандалила артистка.
Также Бузова отмечала,
что перевозчик просит за билет огромные деньги: бизнес-класс до Сыктывкара
стоит 40 тысяч, а эконом 10. Также теледива добавила, что только один ее
микрофон стоит два миллиона рублей. Об этом сообщает vokrug.tv.
Судя по всему, конфликт
удалось урегулировать. Концерт Ольги состоялся. В Сети она неустанно благодарит
поклонников за прекрасный прием.
Меж тем, свои претензии к
"Аэрофлоту", который, к слову, на днях подарил ей платиновую карту, Бузова под
шумок удалила. Наверное, артистка поняла, что вляпалась в историю, и отказалась от
своих слов, испугавшись мести перевозчика, мало ли, а то придется летать на самолетах менее статусных компаний.