Сотрудники отдела собственной безопасности и оперативники УФСИН обнаружили видеозапись, на которой один осужденных подвергается психологической пытке в исправительной колонии №1.

Сотрудники отдела собственной безопасности и оперативники УФСИН обнаружили видеозапись, на которой один осужденных подвергается психологической пытке в исправительной колонии №1."Выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения", — сообщили ТАСС в Службе исполнения наказаний.Точное содержание видео не раскрывается, так как оно отправлено следователям, которые должны дать правовую оценку. Также в колонии назначена служебная проверка.ИК-1 в Ярославской области получила печальную известность после резонансного расследования пыток, которым во время заключения подвергся Евгений Макаров. За избиения заключенных задержаны 18 сотрудников ФСИН.