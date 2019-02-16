Пользователей Сети продолжает веселить предвыборная агитация нынешнего украинского президента Петра Порошенко. Например, один из его предвыборных лозунгов - Кандидатов много - президент один! - точная копия слогана Владимира Путина на выборах 2012 года. И это - не единственный скопированный Порошенко билборд, как и не единственная попытка украинского президента подражать Путину.

Пользователей Сети продолжает веселить предвыборная агитация нынешнего украинского президента Петра Порошенко. Например, один из его предвыборных лозунгов — "Кандидатов много — президент один!" — точная копия слогана Владимира Путина на выборах 2012 года. "Хотя бы додумались перевести", — комментирует один из пользователей в "Твиттере".предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay— IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.И это — не единственный скопированный Порошенко билборд.Порошенко та "СолЁдарнЁсть" позичили слоган в "Єдиної РосЁ". pic.twitter.com/5mGRSIBCZN— ПЁд Куполом Верховної Ради (@PidkupolomVR) 7 февраля 2019 г.Как и не единственная попытка украинского президента подражать Путину. Например, на открытии спортивного комплекса в Харьковской области украинский президент рассказал о своих занятиях самбо и звании кандидата в мастера спорта по дзюдо, напоминает РИА Новости.В Сети словам Порошенко не верят, отмечая "неспортивный вид" украинского президента. А один из пользователей даже предположил, что звание КМС по дзюдо тот "выменял на шоколадку". Не исключено, что у собственных охранников — один из них ранее сегодня оттолкнул от Порошенко, прибывшего на Мюнхенскую конференцию по безопасности, журналистов телеканала "Россия 1". Фотографию Порошенко и его охраны опубликовал в "Инстаграме" корреспондент ВГТРК Евгений Попов.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Евгений Попов (@popovrtr) 16 Фев 2019 в 2:12 PST