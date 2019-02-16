Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту за административное нарушение. Известный адвокат Сергей Жорин посоветовал футболисту быть осторожнее и расплатиться с долгами перед дочерью.

Дмитрия Тарасовазадержали в аэропорту за административное нарушение. Известный адвокат СергейЖорин посоветовал футболисту быть осторожнее и расплатиться с долгами переддочерью.Жорин прокомментировалситуацию, которая произошла с Тарасовым, когда тот возвращался из испанскойМалаги. Звезду спорта задержали на границе и оштрафовали на 102 тысячи рублей.Дмитрий не задекларировал перевозимые денежные средства.Адвокат посоветовалфутболисту погасить весь долг по выплатам на содержание своей дочери от ОксаныПономаренко – Ангелины. "Что-то мне подсказывает, что пока Дмитрий не погаситдолжок, неприятности буду приключаться", – заметил Жорин.Тарасов долженвыплачивать наследнице 480 тысяч ежемесячно, однако от обязательств уклоняется.Юрист уверен, что в аэропорту Дмитрия настигла "карма". По мнению Жорина, спортсменатеперь будут преследовать злой рок."Пока Тарасов пытаетсязатянуть погашение долга по алиментам, неустойка по невыплате "капает". Нас этотоже устраивает", – цитирует защитника .Напомним, у ДмитрияТарасова есть дочь Ангелина от первого брака. Звезда футбола шесть лет неплатит дочери. Сумма задолженности перевалила уже за 15 миллионов. СейчасТарасов пытается через суд уменьшить эту сумму.