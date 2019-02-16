Дмитрия Тарасова
задержали в аэропорту за административное нарушение. Известный адвокат Сергей
Жорин посоветовал футболисту быть осторожнее и расплатиться с долгами перед
дочерью.
Дмитрия Тарасова
задержали в аэропорту за административное нарушение. Известный адвокат Сергей
Жорин посоветовал футболисту быть осторожнее и расплатиться с долгами перед
дочерью.
Жорин прокомментировал
ситуацию, которая произошла с Тарасовым, когда тот возвращался из испанской
Малаги. Звезду спорта задержали на границе и оштрафовали на 102 тысячи рублей.
Дмитрий не задекларировал перевозимые денежные средства.
Адвокат посоветовал
футболисту погасить весь долг по выплатам на содержание своей дочери от Оксаны
Пономаренко – Ангелины. "Что-то мне подсказывает, что пока Дмитрий не погасит
должок, неприятности буду приключаться", – заметил Жорин.
Тарасов должен
выплачивать наследнице 480 тысяч ежемесячно, однако от обязательств уклоняется.
Юрист уверен, что в аэропорту Дмитрия настигла "карма". По мнению Жорина, спортсмена
теперь будут преследовать злой рок.
"Пока Тарасов пытается
затянуть погашение долга по алиментам, неустойка по невыплате "капает". Нас это
тоже устраивает", – цитирует защитника .
Напомним, у Дмитрия
Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака. Звезда футбола шесть лет не
платит дочери. Сумма задолженности перевалила уже за 15 миллионов. Сейчас
Тарасов пытается через суд уменьшить эту сумму.