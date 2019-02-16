Российские фигуристки олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева будут участвовать в туре по Японии популярного ледового шоу Stars on Ice. Выступления наших спортсменок намечены на 29, 30 и 31 марта.

Российские фигуристки олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева будут участвовать в туре по Японии популярного ледового шоу Stars on Ice. Выступления наших спортсменок намечены на 29, 30 и 31 марта.Загитова – одна из самых именитых участниц японского тура. Кроме нее звание олимпийских чемпионов имеют Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Также в гастролях примут участие трехкратный чемпион мира Патрик Чан, двукратный чемпион мира Нэтан Чен, двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно, cеребряный призер чемпионата мира-2015 Сатоко Мияхара, чемпионка четырех континентов-2018 Каори Сакамото, чемпионка турнира Четырех континентов-2019 Рика Кихира и другие.