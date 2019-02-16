"Следствием ОМВД России по району Замоскворечье предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в 10 мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Следствием ОМВД России по району Замоскворечье предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в 10 мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее (https://77.мвд.рф/news/item/15238389), в полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что в Интернете нашел информацию о предприятии по изготовлению и ремонту протезов. Потерпевший сделал заказ и перевел 4 миллиона рублей на расчетный счет неизвестному, однако оплаченные услуги ему оказаны не были.«По данному факту следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими в Московской области», - рассказала Ирина Волк.В настоящее время установлено еще 9 эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Ущерб, причиненный гражданам, составил около 35 миллионов рублей.Предварительное расследование уголовного дела продолжается.