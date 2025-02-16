МЧС России рассмотрят вопрос о награждении муромлянина Дмитрия Кана, который спас двух маленьких детей, выпавших из окна в прошлые выходные. Мы ранее подробно рассказывали об этой истории.

МЧС России рассмотрят вопрос о награждении муромлянина Дмитрия Кана, который спас двух маленьких детей, выпавших из окна в прошлые выходные. Мы ранее подробно рассказывали об этой истории. Все произошло в субботу, 8 февраля, на улице Карла Маркса. Дмитрий увидел, как в доме напротив дети открыли окно на третьем этаже и начали выкидывать игрушки на улицу.