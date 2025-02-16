Страшная авария произошла около 8 часов утра 16 февраля у села Лопатницы Суздальского района. Столкнулись две легковушки и грузовик, в итоге погибли двое детей. О происшествии рассказали в

Страшная авария произошла около 8 часов утра 16 февраля у села Лопатницы Суздальского района. Столкнулись две легковушки и грузовик, в итоге погибли двое детей. О происшествии рассказали в пресс-службах УМВД и Следкома области. Все случилось на 235 километре автодороги Р-132. 50-летняя женщина с двумя детьми 14-ти и 10-ти лет ехала на авто «Киа Венга». В