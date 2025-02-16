Многоквартирный дом №24 на улице Ломоносова загорелся вечером 15 февраля. В 17:09 спасателям сообщили о происшествии. Оказалось, горит одна из квартира. Огонь распространился на 30 квадратов,

Многоквартирный дом №24 на улице Ломоносова загорелся вечером 15 февраля. В 17:09 спасателям сообщили о происшествии. Оказалось, горит одна из квартира. Огонь распространился на 30 квадратов, рассказали в пресс-службе МЧС области. Перед пожарными стояла серьезная задача. С помощью спасательных устройств, которые подключены к дыхательным аппаратам огнеборцев, удалось спасти 20 человек. Еще 40 жильцов были эвакуированы.