Их примут в реабилитационном центре «Шередарь».

В Петушинский район Владимирской области приедут дети, пострадавшие от терактов и военных действий.Их примут в реабилитационном центре «Шередарь». Ранее в учреждении работали с детьми, которые страдают от онкологии. Сейчас специалисты ждут ребят с психологическими травмами.Смена начнется 20 февраля. Об этом сообщили в региональном правительстве. Лагерь будет работать бесплатно. Рядом с ним могут построить новый центр для развития системы помощи.Напомним, что с 1 февраля .