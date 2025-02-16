Рабочая поездка была приурочена ко Дню защитника Отечества.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил зону СВО. Он надел военную форму и попробовал стрелять из автомата. Фотографии опубликовала пресс-служба регионального правительства.Авдеев указал, что рабочая поездка была приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Вместе с губернатором на СВО отправились ице-губернатор Дмитрий Лызловы, начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов, вице-спикер ЗакСобрания Дмитрий Рожков и представители регионального отделения «Народного фронта».Чиновники побывали на полигоне, где военнослужащие проходят специальную подготовку.«Дело твёрдо поставлено на рельсы. Это место, где учат защищать и побеждать», — подчеркнул Авдеев.В зону СВО для владимирских военнослужащих, которые отправились за ленточку по контракту, привезли 10 FPV-дронов, которые сделали юные участники проекта «Кулибин клуб». Региональное правительство доставило на полигон стройматериалы и инструменты..Напомним, что в начале февраля двое бойцов из Владимирской области .