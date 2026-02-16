Субсидию назначают, если расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Рост тарифов на коммунальные услуги в начале года ощутимо ударил по кошелькам жителей Владимирского региона. Но некоторым удалось сгладить нагрузку благодаря жилищным субсидиям. В январе их получили более 30 тысяч семей.Субсидию назначают, если расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров планка ниже — 18%, в правительстве региона.Средний размер выплаты на одну семью составил 3 385,86 руб. Почти 10 тысяч семей смогли полностью возместить расходы на коммуналку благодаря субсидиям и компенсациям.Оформить выплату можно подав заявление на портале Госуслуг (в электронном виде), а также обратиться в отдел социальной защиты или в МФЦ.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .