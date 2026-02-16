16 февраля стартовала Масленичная неделя. Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди жителей Владимирской области: пекут ли они блины на праздничной неделе и каким отдают предпочтение.

16 февраля стартовала Масленичная неделя. Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди жителей Владимирской области: пекут ли они блины на праздничной неделе и каким отдают предпочтение. 76% респондентов признались, что сохраняют традицию. Топ-3 любимых начинок: мясо – 28%, сгущёнка – 25% и творог – 23%. Также владимирцы любят кушать блинчики с вареньем, сметаной и