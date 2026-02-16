Пострадавшую экстренно госпитализировали.

В Коврове на женщину упала наледь с крыши многоквартирного дома на улице Пионерской. Пострадавшую экстренно госпитализировали.После того как история получила огласку в интернете, в СУ СК России по Владимирской области . В ситуацию вмешался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Он поручил руководителю регионального управления СК Артему Кулакову доложить о том, что уже удалось установить в ходе следственных действий, а после завершения расследования — представить итоги по делу.Центральный аппарат ведомства держит исполнение поручения на контроле.