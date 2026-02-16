Жилищные субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы превышают 22% совокупного дохода. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров – 18%. Но есть условие – отсутствие задолжности

Жилищные субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы превышают 22% совокупного дохода. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров – 18%. Но есть условие – отсутствие задолжности за коммуналку. В январе этого года во Владимирской области субсидиями воспользовались более 30 тысяч семей. Средний размер на одну семью составил 3 385,86 рублей. Почти у 10 тысяч семей жилищные субсидии и