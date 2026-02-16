«Лыжня России» в этом году стала настоящим семейным праздником.

Во Владимирской области прошла всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На соревнованиях, которые собрали 10 000 лыжников, волонтёры, включая команду депутата Госдумы Алексея Говырина, угощали горячим чаем посетителей стартовых городков во Владимире, Гусь‑Хрустальном и Ковровском районе.«За нашим чаем люди выстраивались в очередь — подходили доброжелательные, приветливые, очень приятно было их угощать, дарить тепло и улыбки», — рассказал Алексей Говырин«Лыжня России» в этом году стала настоящим семейным праздником: многие приходили поддержать спортсменов целыми семьями. Для самых активных была предусмотрена специальная номинация «Самая спортивная семья». В прошлые годы её победителями становилась семья Александра Новосадова. В этом году отец пятерых детей вышел на трассу во Владимире уже как ветеран СВО.Праздник завершился награждением победителей, но, как отметили организаторы, главный приз — хорошее настроение — достался каждому участнику.