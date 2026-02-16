Новости других регионов РФ.

Дайджест главных и значимых событий из разных регионов России.Нефть и КапиталПосле налета дронов на Волгоград в ночь на 11 февраля власти зафиксировали пожар на одном из объектов в южной части города, пишет . Название предприятия официально не раскрывается, однако зарубежные СМИ связывают инцидент с НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».Ставропольский крайВККС России разрешила возбудить уголовные дела против трех бывших судей из Ставропольского края по представлению главы СК Александра Бастрыкина, пишет Экс-зампред краевого суда Михаил Хрипунов подозревается во взяточничестве, Артем Сергеев и Тимур Набоков — в посредничестве и получении взяток.Республика УдмуртияФАС проверит обоснованность роста тарифов ЖКХ в Удмуртии. Центральный аппарат антимонопольной службы проведёт проверку экономической обоснованности повышения платы за коммунальные услуги в республике. Специалисты изучат рост тарифов на электроэнергию, отопление, газ, водоснабжение и водоотведение, пишет .Ростовская областьВ Ростове-на-Дону на концерты известных исполнителей не удаётся полностью распродать билеты, пишет В ближайшие месяцы в городе запланированы десятки выступлений, однако даже у популярных артистов залы остаются полупустыми. При этом самые дорогие билеты покупают активнее остальных.Республика ТатарстанКазань вновь обсуждает качество муниципальных парковок: жители жалуются на плохую очистку территории и риск штрафов из‑за сбоев интернета, пишет . Чиновники объяснили, что технику не пускают из‑за машин, а проблему пытаются решать через чат‑бот. Горожане требуют альтернативу платным стоянкам и постоплату. В мэрии заверили, что система постоплаты заработает в этом году.Волгоградская областьВолгоградская область столкнулась с резким ростом платежей за отопление: жители получили январские квитанции с суммами до 16 тысяч рублей, сообщает . На рост повлияли переход на оплату по факту потребления, повышение тарифов и январские морозы. Волгоградцы возмущены: тепло подавалось с перебоями, перерасчёты не делались автоматически, а мошенники начали рассылать фейковые «возвраты».Нижегородская областьВ Нижнем Новгороде задержаны главврач больницы №33 Павел Зубеев и его дочь Татьяна Соколова, сообщает . По данным следствия, руководитель медучреждения необоснованно начислял дочери зарплату свыше 1 млн рублей, а также мог проводить операции мимо кассы. В рамках уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ прошли обыски, изъяты документы и крупные суммы наличных.Свердловская областьВ Нижнем Тагиле суд обязал хирурга Демидовской горбольницы Михаила Шалагина выплатить компенсацию семье Светланы Бурухиной, сообщает Женщина умерла после операции, а врач ранее был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. С него взыскали 273 тыс. рублей и назначили ежемесячные выплаты по 9 тыс. до совершеннолетия сына погибшей; требования к медучреждению суд отклонил.Оренбургская областьВ Оренбургской области диагнозы пациентам будут ставить через MAX. Как пишет , на доработку системы «Телемедицинские консультации» для этих целей будет потрачено 2,8 млн рублей. Через бот в мессенджере MAX можно будет запустить специальное мини-приложение для подачи заявки на медпомощь. Сама консультация будет проходить в назначенное время посредством общения в чате или по видеоконференцсвязи. После ее завершения пациент получит протокол заключения врача.Тюменская областьВсе больше жителей Тюменской области устраиваются на работу курьерами в надежде на высокий заработок, сообщает . Однако если в среднем по России курьерам в 2025 году предлагали зарплату в 146 тыс. руб., то в Тюмени - около 90 тыс. руб. Также в топе высокооплачиваемых профессий в регионе - бурильщики, машинисты установок, операторы станков с ЧПУ и токари.Омская областьВ общественном транспорте Омска за год «поймали» почти 800 «зайцев», пишет . Чаще всего безбилетники платят штраф в размере 300 рублей, если не оплатили проезд первый раз, и 1500 при повторном нарушении. При этом в регионе отсутствует какая-либо структура для контроля оплаты проезда в транспорте. Каждое пассажирское предприятие вычисляет нарушителей самостоятельно и привлечь их к ответственности получается не во всех случаях.КарелияВ Карелии на продажу выставили две бывших школы по цене менее 500 тысяч рублей каждая. Как пишет , за эту стоимость их продают вместе с участками земли и коммуникациями. Жители региона отмечают, что закрывается все больше сельских школ, тогда как в городах учебные заведения переполнены.Приморский крайПрокуратура начала проверку пожара на подстанции во Владивостоке. Как пишет , возгорание 10 февраля на трансформаторной подстанции на ул. Бородинской оставило без света сотни домов в районе Второй Речки. Надзорное ведомство выясняет причины ЧП и даст правовую оценку соблюдению норм пожарной безопасности. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.БашкирияГенпрокуратура требует изъять в доход государства активы авиаоператора «Сирена-Трэвел» на миллиарды рублей. Как пишет , иск касается компаний, управляющих ключевыми системами бронирования Leonardo и Astra. По версии следствия, активы получены в 2003 году через коррупционные схемы при банкротстве госструктуры. В деле фигурируют депутаты, вывод дивидендов за рубеж и обвинения в незаконных сборах с пассажиров. Ответчиками проходят десятки лиц. Первое заседание назначено на 18 февраля.Краснодарский крайКущевский районный суд отправил в СИЗО депутата ЗСК Краснодарского края Антона Аверьянова, пишет Его и помощника обвиняют в мошенничестве на 6,75 млн рублей. По версии следствия, они брали деньги у знакомого, обещая обеспечить ему место в городской думе Краснодара. Помощник депутата находится под домашним арестом. Этот арест — часть продолжающейся масштабной «чистки» среди кубанских чиновников, подрывающей устоявшуюся политическую систему региона.Хабаровский крайНа перегоне Датта–Кенада в Хабаровском крае произошла авария грузового поезда: десять вагонов сошли с рельсов, восемь из них опрокинулись, пишет Предварительно пострадавших нет. Причиной инцидента называют внезапное торможение из-за падения давления в тормозной магистрали, что привело к разрыву состава. Повреждены пути и контактная сеть.НовосибирскОрдынский районный суд Новосибирской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранцев в регионе, пишет . Ключевым фигурантом процесса выступил бывший начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Ордынский». Суд признал его виновным по двум эпизодам организации нелегальной миграции группой лиц и по двум эпизодам получения взяток.Челябинская областьВ Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника отдела по работе с юрлицами ГУФССП по Челябинской области, пишет . Следствие считает, что задержанный получил взятку от представителей криминалитета. За это он якобы проверял по базам данных сведения о физических лицах и передавал преступникам.ХМАОЗвезда «Матч ТВ» из ХМАО вылетела из «Битвы Титанов» из-за слабых рук. Телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова выбыла из четвертого сезона «Битвы титанов» во время испытания, которое ей не удалось преодолеть и в прошлый раз, пишет . Сургутянка не справилась с упражнением «Динамический вис». Саму журналистку расстроил такой исход — она хотела задержаться на шоу подольше.Красноярский крайДиректора кодинской школы, где ученица устроила поножовщину, вернули на работу после протеста учителей, пишет Экс-руководитель сообщила, что ее «вынудили» уйти по соглашению сторон. Вместе с ней больше 20 учителей школы в качестве солидарности написали заявление на увольнение. После этого директора вернули, но уже в качестве педагога.Белгородская областьБелгородская свинина будет поставляться в Северную Корею, пишет Местный свинокомплекс успешно прошёл аттестацию Россельхознадзора и получил право на экспорт мясной продукции и субпродуктов. Первые поставки в КНДР начнутся в первом квартале этого года.Пермский крайСтудент пермского техникума умер под душем из кипятка, пишет . Трагедия произошла в общежитии образовательного учреждения. Студент пошел мыться, потерял сознание в душевой и лежал под кипятком полтора часа. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.