В Гороховце бывший оперуполномоченный уголовного розыска предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Экс-полицейский пообещал за 60 тысяч рублей водителю вернуть владельцу изъятую машину. Деньги взял, но машину не вернул. 13 сентября 2025 года полицейский приехал на трассу М-7, где инспекторы остановили «Лексус» под управлением жителя Выксы. Водитель уже был лишен прав за пьяную езду,