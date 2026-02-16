Ну что, дождались! Зима официально пакует чемоданы, а на пороге — самая «вкусная» и шумная неделя года. В 2026 году Масленица ранняя, и стартовала сегодня, 16 февраля. Первый день в народе ..

Ну что, дождались! Зима официально пакует чемоданы, а на пороге — самая «вкусная» и шумная неделя года. В 2026 году Масленица ранняя, и стартовала сегодня, 16 февраля. Первый день в народе называют «Встречей», и это не просто название для галочки. Это день, когда задается ритм всему празднику.Давайте разберемся, как провести этот день так, чтобы и блины не подгорели, и удача в дом постучалась. Подробнее в материале .Что нужно делать в понедельник: традиции и обряды «Встречи»Главное правило понедельника — начать печь блины. Даже если вы на диете или планируете основное застолье на выходные, сегодня на кухне должен появиться характерный аромат жареного теста.По старой традиции, самый первый блин есть нельзя. Его принято отдавать нуждающимся, угощать прохожих или оставлять на подоконнике «для предков». Считается, что через это угощение мы проявляем милосердие и отдаем дань памяти тем, кого уже нет с нами.Что еще важно успетьСобрать чучело. В деревнях именно в понедельник из соломы и старого тряпья сооружали ту самую Масленицу. Ее наряжали в яркие сарафаны и ставили на главной площади или на самом высоком холме.Договориться о гостях. В понедельник свекры отправляли невестку к ее родителям, а вечером сами приходили к сватам «на блины». Это время для семейных посиделок и планирования гуляний: кто где будет кататься на санях и в какой день звать кумовьев.Построить горки. Раньше верили: чем дальше катятся сани с ледяной горы, тем длиннее и удачнее вырастет лен (или просто жизнь будет «как по маслу»).Народные приметы в первый день МасленицыНаши предки были теми еще аналитиками — по первому дню Масленицы предсказывали будущее на полгода вперед.Погода. Если в понедельник 16 февраля на улице морозно и ясно — ждите раннюю и теплую весну. А вот если пошел снег — лето будет дождливым, но зато урожайным на грибы.Первый блин. Если он получился тонким, золотистым и легко перевернулся — год будет легким и удачным. Если прилип к сковороде («комом») — придется потрудиться, чтобы добиться успеха.Гости. Неожиданный гость в понедельник — к большой удаче и хорошим новостям. Обязательно накормите его досыта!Что категорически нельзя делать на «Встречу»Масленица — праздник вольный, но и у него есть свои запреты. Если их нарушить, можно ненароком «прогневать» весну.Грустить и унывать. Это самый главный запрет. Считалось, что тот, кто встретит Масленицу с кислым лицом, весь год проведет в печали. Понедельник — день радости, даже если за окном серо.Обижать близких. Масленичная неделя предшествует Великому посту, это время примирения. Начинать праздник со ссоры — плохая примета.Отказывать в помощи. Если сегодня кто-то попросит у вас еды или помощи, отказывать нельзя. Иначе достаток может уйти из дома.Заниматься тяжелым трудом. Конечно, на работу идти придется, но домашние хлопоты вроде генеральной уборки лучше отложить. Понедельник посвящен готовке блинов и общению.Масленичный понедельник 2026: короткий чек-листЕсли у вас совсем мало времени, запомните три вещи:Испеките хотя бы три блина.Позвоните родителям или сватам.Улыбнитесь прохожему.Начинается время перемен. Весна уже чувствуется в воздухе, а запах блинов в доме — лучший способ притянуть в свою жизнь тепло и уют.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .