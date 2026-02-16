В субботу, 14 февраля, почти 10 тыс. жителей Владимирской области приняли участие в массовом спортивном мероприятии «Лыжня России».

В субботу, 14 февраля, почти 10 тыс. жителей Владимирской области приняли участие в массовом спортивном мероприятии «Лыжня России».Так, в Коврове к здоровому образу жизни приобщились около 350 жителей всех возрастов. Ещё более 250 человек встретились на лыжне стадиона «Текстильщик» в Гусь-Хрустальном. А во Владимире в массовом забеге лыжников приняли также участие члены регионального правительства, сотрудники городской администрации и участники СВО.Как отметил на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, сегодня лыжным спортом увлекаются около 20 тыс. наших земляков. «Лыжня России» стала для жителей Владимирской области настоящим праздником, где все участники получили огромный заряд бодрости и хорошего настроения.«Мы с моими помощниками также внесли в этот массовый спортивный праздник нотку душевного тепла: вручили юным победителям лыжных дистанций сладкие подарки, старших — обгорели горячим чаем с пряниками и печеньем», — написал парламентарий.