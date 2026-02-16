13 февраля в строительном колледже города Владимир состоялось голосование дольщиков ЖК «Поколение». Участники долевого строительства недостроенного 17-этажного дома на улице Северной

13 февраля в строительном колледже города Владимир состоялось голосование дольщиков ЖК «Поколение». Участники долевого строительства недостроенного 17-этажного дома на улице Северной выбирали дальнейший сценарий — создание жилищно-строительного кооператива, получение компенсаций по ДДУ или передачу прав достройки новому застройщику. Ранее рассматривался вариант с выплатой компенсаций, однако власти признавали: вернуть деньги, вложенные более десяти лет назад, —