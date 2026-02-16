Объём банковских вкладов населения Владимирской области за 2025 год вырос на 19%. К началу 2026 года жители региона доверили банкам 440 миллиардов рублей. Как сообщили в региональном отделении

большинство владимирцев хранят сбережения в рублях – таких в регионе 98%. Вклады в иностранной валюте занимают всего 9 миллиардов рублей, причём за год эта сумма