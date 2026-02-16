Толстый слой снега и тяжелые сосульки нависли прямо над путями, по которым дети ходят на уроки.

В Суздале устранили угрозу для учеников местной школы. С крыши здания наконец убрали снег и наледь.Во время плановой проверки сотрудники Суздальской межрайонной прокуратуры , что крышу школы не очистили вовремя. Толстый слой снега и тяжелые сосульки нависли прямо над путями, по которым дети ходят на уроки.Директору школы вынесли представление, а в отношении ответственного за уборку лица завели административное дело. После вмешательства прокуратуры крышу оперативно расчистили.