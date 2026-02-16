К началу 2026 года объем вкладов достиг 449,3 млрд рублей.

Жители Владимирской области все активнее доверяют свои сбережения банкам. К началу 2026 года объем вкладов достиг 449,3 млрд рублей. За год показатель вырос на 19%.98% сбережений владимирцев хранятся в национальной валюте, это свыше 440 млрд рублей.Вклады в иностранной валюте составили 9 млрд рублей, что на 0,6 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Большинство жителей региона (71,3 %) выбирают срочные вклады, а не текущие счета (28,7 %).«Средняя доходность рублёвых вкладов существенно превысила уровень инфляции. К началу 2026 года максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках страны достигла 15,1 %. При этом инфляция во Владимирской области в декабре составила 6,7 %. Благодаря вкладам жители региона могут надёжно защитить свои накопления от потерь», — управляющий владимирским отделением Банка России Татьяна Сидорова.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .