Во Владимирской области 15 февраля вспыхнули сразу три пожара — огонь угрожал жилым домам в Меленковском и Судогодском муниципальных округах, а также в Гусь‑Хрустальном, рассказали в . Благодаря оперативным действиям спасателей обошлось без жертв.Первый пожар случился в Меленковском МО. Загорелся многоквартирный дом на улице Вокзальной, 1. Сигнал поступил в дежурную смену МЧС в 23:08. Огонь охватил предварительную площадь в 25 кв. м. Из здания эвакуировали 15 человек, среди них — двое детей. Для борьбы с пламенем привлекли 7 единиц техники и 15 спасателей.Спустя несколько часов, в Гусь‑Хрустальном, вспыхнул частный дом на улице Брагина, 12. О возгорании сообщили рано утром, в 08:40. Площадь пожара достигла 115 кв. м. На место выехали 3 единицы техники и 11 сотрудников МЧС. К счастью, никто не пострадал.Еще один инцидент произошел в Судогодском МО. Там загорелся двухэтажный жилой дом в деревне Новая, 29. Сообщение о пожаре приняли в 14:39. Огонь распространился на 250 кв. м — это самая крупная площадь из всех трех происшествий. В ликвидации участвовали 4 единицы техники и 16 пожарных. Погибших и пострадавших нет.Причины возгораний сейчас устанавливают специалисты.