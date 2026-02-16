Александр Фонарев родился в 1947 году в Коврове.

15 февраля на 79‑м году жизни после тяжелой болезни скончался Александр Капитонович Фонарев, ветеран прокуратуры Владимирской области, советник юстиции.Александр Фонарев родился в 1947 году в Коврове. В 1975 году он окончил Всесоюзный юридический заочный институт, а уже в 1976‑м начал свой профессиональный путь с должности стажера в Судогодской прокуратуре.Фонарев : от следователя до старшего помощника и заместителя прокурора Судогодского района. Многолетняя добросовестная служба и личный вклад Александра Фонарева в укрепление законности и правопорядка не раз отмечали на региональном уровне, его неоднократно поощрял прокурор Владимирской области.