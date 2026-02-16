В начале февраля в больницу Кольчугино обратились двое мужчин — 20‑летний и 39‑летний местные жители.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 21‑летний парень из поселка Белая речка. По данным правоохранителей, молодой человек был нетрезв и напал на людей без всякой причины. Сначала он набросился с палкой на 20‑летнего парня, который просто шел мимо. Затем атаковал 39‑летнего мужчину, который тот в этот момент чистил снег возле своего дома, в УМВД по региону.Сейчас дело уже в производстве: дознаватель ОМВД по Кольчугинскому району возбудил уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемый пока остаётся на свободе — ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.