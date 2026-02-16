Снежная масса, сошедшая с крыши частного дома, придавила собаку.

В минувшие выходные в Коврове разыгралась необычная спасательная операция: снежная масса, сошедшая с крыши частного дома, придавила собаку.Около 07:15 в поисково‑спасательный отряд города поступило срочное сообщение: женщина не могла покинуть дом, а под снегом оказалась ее собака.Хозяйка ждала спасателей у окна — оттуда она подробно объяснила ситуацию и передала ключи от участка. Первое препятствие возникло еще до входа во двор: пространство перед калиткой тоже замело снегом. Спасателям пришлось расчищать проход, чтобы попасть на территорию.Как только команда оказалась на участке, стало ясно, где находится пострадавшая собака — животное громко скулило. Спасатели быстро определили местоположение питомца, аккуратно разгребли снег, расстегнули ошейник . После чего радостная собака выпрыгнула из снежного плена.