Во Владимирской области прокуратура передала в суд материалы на водителей-рецидивистов. Теперь они могут не только получить срок, но и окончательно лишиться своих машин, в прокуратуре.Так, 34-летний ковровчанин выпивал дома, пока его подруга была на работе. Когда алкоголь закончился, он не нашел ничего лучше, как взять ее Renault Sandero и рвануть в магазин. В итоге пьяного водителя остановил патруль ГИБДД.28-летний владелец Honda Accord, решил вернуться домой на авто после застолья у знакомой. От теста на алкоголь он отказался, что по закону приравнивается к признанию вины. 51-летний водитель Nissan Almera, выпив днем чекушку водки и догнавшись пивом, вечером поехал по делам. В итоге тест показал превышение нормы в четыре раза.Также в списках на конфискацию значатся владельцы Kia Sorento и Kia Rio.Все пятеро ранее уже попадались пьяными и были лишены прав.