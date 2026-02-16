Сообщение о пожаре в доме на улице Вокзальной в Меленках поступило сотрудникам МЧС 15 февраля, в 23.08. На 4 этаже многоквартирного дома загорелась квартира. Огонь распространился на площади 25

Сообщение о пожаре в доме на улице Вокзальной в Меленках поступило сотрудникам МЧС 15 февраля, в 23.08. На 4 этаже многоквартирного дома загорелась квартира. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали 15 человек, среди которых двое детей. Хозяин квартиры – 73-летний мужчина погиб. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при