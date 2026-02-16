Владимир накрыла снежная буря. По прогнозам синоптиков она будет идти минимум два дня. Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» продолжают трудиться на улицах города и расчищать

Владимир накрыла снежная буря. По прогнозам синоптиков она будет идти минимум два дня. Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» продолжают трудиться на улицах города и расчищать его от снега. Минувшей ночью самосвалы совершили 360 рейсов на снегосвалку и вывезли более 8 тысяч кубов снежных масс. Сейчас в городе работают 82 специалиста ручной уборки и 91 единица