Всего уничтожили 49 аппаратов, включая один дрон, который двигался на Москву.

Минувшим вечером, 15 февраля, силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на центральные регионы России. Один из беспилотников самолетного типа дежурные расчеты перехватили в небе над Владимирской областью.С 20:00 до 23:00 по московскому времени противник попытался атаковать сразу несколько областей. Основной удар пришелся на Брянскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую области. Всего уничтожили 49 аппаратов, включая один дрон, который двигался на Москву, в Минобороны.губернатора региона Александра Авдеева, во Владимирской области обошлось без жертв и разрушений. Обломки сбитого БПЛА не причинили вреда жителям и инфраструктуре региона.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .