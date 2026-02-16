Стоят два таможенника на границе. Видят - едет мужик на велосипеде, а на багажнике у него пачка «Мальборо».
- Вот гад, - говорит один, - подакцизный товар провозит.
- Ничего не сделаешь, для личных потребностей, можно без пошлины, - говорит второй.
На следующий день видят того же мужика на велосипеде, а на багажнике - пачка «Мальборо».
- Сволочь, я его сейчас штрафану.
- Да успокойся ты, он имеет право. Лично для себя.
Ситуация повторяется каждый день в течение двух месяцев. В итоге уже оба таможенника не выдерживают. Подходят к мужику на велосипеде и говорят:
- Мужик, возьми наш грузовик, загрузи его там сигаретами и провези за раз. Мы тебя даже трогать не будем, только не доставай каждый день с пачкой.
- Что вы от меня хотите? Не нужен мне ваш грузовик,
еще анекдот!