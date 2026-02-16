ЧП произошло ночью 15 февраля в доме № 8 на улице Молодежной.

В Судогодском районе из‑за схода снега с крыши многоквартирного дома жильцы на несколько часов лишились отопления и электричества. ЧП произошло ночью 15 февраля в доме № 8 на улице Молодежной в деревне Сойма, в прокуратуре.Снег, сошедший с кровли 16‑квартирного дома, оборвал провода электроснабжения. Повредились два уличных дымохода индивидуального газового отопления, которые обслуживали четыре квартиры. Позже вышло из строя подключение дома к системе газоснабжения. В итоге здание полностью отключили от газа. Без отопления, газа и электричества остались 39 человек, среди них — 12 детей.Прокуратура организовала проверку. Теперь оценят, насколько хорошо управляющая компания следила за общедомовым имуществом. Отдельно проверят и сетевые организации: специалисты выяснят, соблюдали ли те сроки восстановительных работ.Коммунальные услуги уже вернули. Газоснабжение наладил филиал АО «Газпром газораспределение Владимир», а электроснабжение восстановили сотрудники Судогодского РЭС филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».