Суд постановил убрать постройки, которые возвели на берегу озера без каких‑либо разрешений.

В Суздальском районе Владимирской области демонтировали незаконную базу отдыха. Суд постановил убрать постройки, которые возвели на берегу озера без каких‑либо разрешений.На территории базы стояли беседки, домики для гостей и другие сооружения. Они занимали землю незаконно. В итоге суд вынес решение о демонтаже, в пресс-службе УФССП по региону.Все незаконные постройки полностью разобрали, а земельные участки привели в порядок — теперь их снова можно использовать по назначению.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .