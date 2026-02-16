Домики для отдыха, беседки и другие сооружения были построены на берегу озера в Суздальском районе незаконно. Суд обязал собственника их снести. Суздальские приставы и хозяин базы отдыха

Домики для отдыха, беседки и другие сооружения были построены на берегу озера в Суздальском районе незаконно. Суд обязал собственника их снести. Суздальские приставы и хозяин базы отдыха выехали на место. Незаконные постройки были демонтированы, а земельный участок приведён в пригодное для использования состояние, сообщили в УФССП России по Владимирской области. Решения суда подлежат обязательному исполнению.