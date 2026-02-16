Специалисты отдела гражданской защиты предупредили владельцев частных домов, находящихся в зоне повышенного риска затопления, о предстоящем половодье. Представители областного МЧС

Специалисты отдела гражданской защиты предупредили владельцев частных домов, находящихся в зоне повышенного риска затопления, о предстоящем половодье. Представители областного МЧС совместно с администрацией Октябрьского района города посетили несколько домов на улице Рабочий спуск и рассказали жителям, что делать при угрозе затопления, а также как подготовиться к весеннему половодью. Роман Лягин, начальник отдела по делам ГО