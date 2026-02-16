ОПЦ приглашает будущих мам в гости для знакомства с врачами-акушерами-гинекологами. В Перинатальном центре беременная женщина может выбрать доктора на роды – в учреждении доступна услуга

ОПЦ приглашает будущих мам в гости для знакомства с врачами-акушерами-гинекологами. В Перинатальном центре беременная женщина может выбрать доктора на роды – в учреждении доступна услуга «контрактные роды». Чтобы определиться с врачом, в Перинатальном центре запланирована серия встреч будущих родителей с акушерами-гинекологами. Они смогут познакомиться и побеседовать за чашечкой чая. Первая встреча состоится с врачом-акушером-гинекологом отделения