Во Владимирской области МЧС объявило экстренное предупреждение на 16–17 февраля. Жителей просят проявить максимальную осторожность., с 09:00 16 февраля до 06:00 17 февраля во Владимире и области пойдет снег, местами сильный, в отдельных районах начнется метель, на дорогах появятся снежные заносы и гололедица. Кроме того, северо‑восточный ветер усилится, порывы достигнут 15–18 м/с.Опасная погода может спровоцировать целый ряд проблем: обрывы линий электропередачи и связи, аварии на объектах энергоснабжения, сбои в работе водосточных систем, а также резкий рост числа ДТП на трассах любого уровня.Синоптики прогнозируют температуру −14... −9 °C.