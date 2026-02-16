8 передвижных и 9 мобильных комплексов фотовидеофиксации переместили на новые участки дорог. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня и до 23 февраля, сообщает региональный Минтранс.

Адреса передвижных комплексов фотовидеофиксации:– а/д М-7 «Волга» 103 км;– а/д М-7 «Волга» 181 км;– а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 10 км;– а/д Р-132