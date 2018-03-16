Алла Пугачева посетила модный показ Игоря Гуляева. Примадонна вышла в свет в таком виде, что общественность пришла в полный восторг.

Алла Пугачева посетила модный показ Игоря Гуляева. Примадонна вышла в свет в таком виде, что общественность пришла в полный восторг.В Москве в рамках Недели моды MBFW Russia состоялся показ известного дизайнера Игоря Гуляева. В числе почетных гостей оказались поп-король Филипп Киркоров, актриса Олеся Судзиловская, радиоведущая Алла Довлатова, танцор Евгений Папунаишвили, певица Катя Лель и многие другие.Однако особое внимание СМИ было приковано к Алле Пугачевой. Примадонна появилась на мероприятии в ультрасовременном образе. Артистка облачилась в лаконичное короткое черное платье, которое дополнила сюртуком в тон и длинными сапогами. Завершали образ широкий пояс, массивное украшение на шее и краги на руках. Рыжие локоны Алла убрала в затейливую прическу, оставив по бокам кудрявые пряди.Судя по реакции, репортеры и прочая общественность пришли в восторг от молодого вида Примадонны. Особого внимания удостоились ее колени. Обычно в таком возрасте, в каком находится Пугачева, принято прятать эту интимную часть тела от посторонних глаз. Однако это не для смелой Аллы. К тому же артистка находится в такой великолепной форме, что получила лишь позитивные комментарии в Сети."Алла Борисовна вы прекрасны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Счастливая женщина Аллочка!!", "Шикарная ЖЕНЩИНА", "Какая красавица!!!", "Прекрасная легенда России!", "Так хочется выглядеть как Алла, но увы не получится", "Женщина которая преуспела везде! Молодец!", "Коленочки-прелесть! Пусть молодые завидуют!" – высказались многочисленные поклонники.