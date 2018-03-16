В истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем пока что больше вопросов, чем ответов. Главный из них – а не выдумана ли вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России и смены власти в Кремле?

В истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком СергеемСкрипалем пока что больше вопросов, чем ответов. Главный из них – а не выдуманали вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России исмены власти в Кремле?Если прокрутить назад все события в маленьком городкеСолсбери и сравнить их с делом Александра Литвиненко, то в глаза бросается однаочень важная деталь. Сразу же после отравления опального полковника ФСБ вЛондоне в 2006 году в местной прессе появились фотографии потерявшего волосыстрадальца в зеленой больничной пижаме.Эти снимки обошли все мировые СМИ и стали козырем в рукахбританских властей, которые тогда (как, впрочем, и сейчас) в первые же часы обвинилиРоссию в отравлении перебежчика. Но вот незадача – ни фото, нивидеокадров отравленного загадочным газом "Новичок" Сергея Скрипаля иего дочери Скотленд-ярд нам не предоставил и это стало первым звоночком длятого, чтобы задуматься – а не срежиссированный ли спектакль показывает Лондонвсему миру в тот самый час, когда в России вот-вот пройдут президентскиевыборы.В рамках развернутой в последние годы, и особенно усилившийсяперед выборами и чемпионатом мира по футболу антироссийской кампании, отравлениешпиона-перебежчика как нельзя лучше вписывается в канву мировой изоляции Россиии тыканья ее как котенка носом в якобы свои же ошибки и даже, как утверждают наЗападе, преступления. Истерия началась сразу же после воссоединения Крыма, асейчас, похоже, достигла своего пика – в ход пошли грубые и грязные методы.Можно предположить, что никакого отравления Скрипаля и вовсене было, а сам он и его дочь по программе защиты свидетелей находятся внадежном месте. Это, конечно, версия больше конспирологическая, чем практическая,но – почему нет?Еще один факт, который заставляет задуматься. Неподалеку отместа, где нашли отравленных Скрипалей находится научный парк "Портон Даун" -крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологическогооружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, всередине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и другиххимических веществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных,но и на людях.17 лет назад в маленьком городке Солсбери рядом с "ПортонДаун" при загадочных обстоятельствах погиб российский перебежчик, биологВладимир Пасечник. Может все дело в том, что Сергей Скрипаль работал наангличан в рискованном деле создания нового оружия и просто недостаточно тщательновымыл руки перед выходом с секретного производства?По версии британских следователей для отравления семьиСкрипалей использовался газ "Новичок". О его существовании 99,9%населения Земли даже не знало до 4 марта 2018 года. Так широко разрекламированныйбританцами яд создали в СССР в эпоху Брежнева. До настоящего времени никто и незнал, что такое вещество есть в арсенале спецслужб. К слову, у России его и нетвовсе, так как она достаточно давно выполнила все свои обязательства поутилизации химического и бактериологического оружия.Говорят, что одним из создателей "Новичка" был советский ироссийский химик-перебежчик Вил Мирзаянов. Сейчас он спокойно работает в США идаже умудряется подписывать воззвания российской оппозиции сомнительногосодержания. Напрашивается простой вопрос – мог ли господин Мирзаянов увезти с собойза океан формулу газа и там воссоздать его в лаборатории? Очевидно, что мог, а значит,пресловутый российский след уже можно подвергнуть серьезному сомнению.И, наконец, еще одна деталь, на которую даже указывалроссийский МИД – по каким-то непонятным причинам Лондон отказывается передаватьМоскве образцы смертельного газа и вообще какую-либо информацию об отравленииСкрипаля. Если ты обвиняешь конкретное государство в тяжелейшем преступлении,то почему скрываешь факты? Значит, не все чисто в этой поистине мутной истории.