В истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком Сергеем
Скрипалем пока что больше вопросов, чем ответов. Главный из них – а не выдумана
ли вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России и
смены власти в Кремле?
В истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком Сергеем
Скрипалем пока что больше вопросов, чем ответов. Главный из них – а не выдумана
ли вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России и
смены власти в Кремле?
Если прокрутить назад все события в маленьком городке
Солсбери и сравнить их с делом Александра Литвиненко, то в глаза бросается одна
очень важная деталь. Сразу же после отравления опального полковника ФСБ в
Лондоне в 2006 году в местной прессе появились фотографии потерявшего волосы
страдальца в зеленой больничной пижаме.
Эти снимки обошли все мировые СМИ и стали козырем в руках
британских властей, которые тогда (как, впрочем, и сейчас) в первые же часы обвинили
Россию в отравлении перебежчика. Но вот незадача – ни фото, ни
видеокадров отравленного загадочным газом "Новичок" Сергея Скрипаля и
его дочери Скотленд-ярд нам не предоставил и это стало первым звоночком для
того, чтобы задуматься – а не срежиссированный ли спектакль показывает Лондон
всему миру в тот самый час, когда в России вот-вот пройдут президентские
выборы.
В рамках развернутой в последние годы, и особенно усилившийся
перед выборами и чемпионатом мира по футболу антироссийской кампании, отравление
шпиона-перебежчика как нельзя лучше вписывается в канву мировой изоляции России
и тыканья ее как котенка носом в якобы свои же ошибки и даже, как утверждают на
Западе, преступления. Истерия началась сразу же после воссоединения Крыма, а
сейчас, похоже, достигла своего пика – в ход пошли грубые и грязные методы.
Можно предположить, что никакого отравления Скрипаля и вовсе
не было, а сам он и его дочь по программе защиты свидетелей находятся в
надежном месте. Это, конечно, версия больше конспирологическая, чем практическая,
но – почему нет?
Еще один факт, который заставляет задуматься. Неподалеку от
места, где нашли отравленных Скрипалей находится научный парк "Портон Даун" -
крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического
оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, в
середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других
химических веществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных,
но и на людях.
17 лет назад в маленьком городке Солсбери рядом с "Портон
Даун" при загадочных обстоятельствах погиб российский перебежчик, биолог
Владимир Пасечник. Может все дело в том, что Сергей Скрипаль работал на
англичан в рискованном деле создания нового оружия и просто недостаточно тщательно
вымыл руки перед выходом с секретного производства?
По версии британских следователей для отравления семьи
Скрипалей использовался газ "Новичок". О его существовании 99,9%
населения Земли даже не знало до 4 марта 2018 года. Так широко разрекламированный
британцами яд создали в СССР в эпоху Брежнева. До настоящего времени никто и не
знал, что такое вещество есть в арсенале спецслужб. К слову, у России его и нет
вовсе, так как она достаточно давно выполнила все свои обязательства по
утилизации химического и бактериологического оружия.
Говорят, что одним из создателей "Новичка" был советский и
российский химик-перебежчик Вил Мирзаянов. Сейчас он спокойно работает в США и
даже умудряется подписывать воззвания российской оппозиции сомнительного
содержания. Напрашивается простой вопрос – мог ли господин Мирзаянов увезти с собой
за океан формулу газа и там воссоздать его в лаборатории? Очевидно, что мог, а значит,
пресловутый российский след уже можно подвергнуть серьезному сомнению.
И, наконец, еще одна деталь, на которую даже указывал
российский МИД – по каким-то непонятным причинам Лондон отказывается передавать
Москве образцы смертельного газа и вообще какую-либо информацию об отравлении
Скрипаля. Если ты обвиняешь конкретное государство в тяжелейшем преступлении,
то почему скрываешь факты? Значит, не все чисто в этой поистине мутной истории.