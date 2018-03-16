Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков утвержден на посту главного тренера юношеской сборной страны, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт с Кержаковым рассчитан до конца 2019 года.

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков утвержден на посту главного тренера юношеской сборной страны, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт с Кержаковым рассчитан до конца 2019 года.Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков завершил карьеру игрока в прошлом году. В феврале стало известно о предстоящем назначении 35-летнего Кержакова на пост главного тренера юношеской команды, а 15 марта Александр Анатольевич был утвержден РФС."Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера, – цитирует пресс-служба РФС Кержакова. – После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах"."Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу ‑ с будущим нашего футбола.", — приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".