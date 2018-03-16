Три фургона не поделили перекресток в столичном районе Нагатино-Садовники. В результате аварии машины разбросало по дороге, у одной из них отвалился кузов. Момент аварии сняли камеры наблюдения.

После столкновения на перекрестке три фургона разбросало по проезжей части, у одного из них даже отвалился кузов. Момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.Авария произошла днем в четверг, 15 марта, на пересечении Каширского шоссе и улицы Маршала Шестопалова в Южном административном округе Москвы."На Каширском шоссе на пересечении с улицей Маршала Шестопалова столкнулись три грузовых фургона. В результате столкновения с одного из фургонов марки Hyundai слетел кузов и упал на дорогу", — рассказал один из очевидцев инцидента.В данной аварии никто не пострадал, однако она спровоцировала серьезную пробку и парализовала движение троллейбусов.