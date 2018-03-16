Битопливный седан Lada Granta CNG будет запущен в производство в 2019 году. Новинке АвтоВАЗа одной заправки хватит на 1050 километров пробега.

Битопливный седан Lada Granta CNG будет запущен впроизводство в 2019 году. Новинке "АвтоВАЗа" одной заправки хватит на1050 километров пробега.Цена битопливной модели Lada Granta будет немного выше, чему бензиновой версии – предположительно около 600 тысяч рублей. Однакоразработчики заверяют, что эта переплата окупится за 2-2,5 года.Два баллона метановой машины Lada Granta CNG рассчитаны насто литров газа. Кроме этого, остается и штатный пятидесятилитровый бензобак.Водитель сможет по своему выбору использовать тот или иной вид топлива.Переключение производится с помощью простой кнопки в салоне автомобиля. С полнымибаллонами и баком автовладелец может забыть о необходимости заправки наследующие тысячу километров."АвтоВАЗ" с середины прошлого года уже выпускает битопливныйседан Vesta CNG. У этой машины бензобак рассчитан на 55 литров бензина, агазовый баллон – на 90 литров. Но массивный баллон у Vesta установлен вбагажнике, что практически наполовину (с 480 до 250 литров) уменьшает егообъем.Выпуск седана Lada Vesta – только первый этап перевода автомобилей"АвтоВАЗа" на сниженный газ. На втором этапе, уже в этом году, будутзапущены в производство более дорогой универсал и фургон Lada Largus. А черезгод планируется выпуск бюджетной Lada Granta CNG.Российское правительство с 2014 года субсидирует продажумашин, которые работают на газовом топливе. Возмещается до 30% от стоимостиавтомобиля. Программа помогает российской компании вывести автомобили, которыеработают на метане, в массовый сегмент рынка, пишут "Известия".